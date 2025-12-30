Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 91 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 91 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 33 olay meydana gelirken 91 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 20 bin 574 paket kaçak sigara, 300 adet kaçak puro, 120 adet cep telefonu, 67 litre kaçak alkol, 43 adet elektronik eşya, 11 adet elektronik sigara ele geçirildi. - DİYARBAKIR