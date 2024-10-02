Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, 5 evde ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirdi. 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ve Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda 5 ayrı evde yapılan aramalarda ruhsatsız olduğu belirlenen 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği ve 5 adet tabanca ile 854 adet mermi ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çölgüzeli Mahallesi'nde 4, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kırkkoyun Mahallesi'nde 1 adreste ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah olduğu bilgisi edinilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi için bahse konu 5 adreste aynı gün ev araması faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama sonucunda 1 adet G1 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 854 adet çeşitli ebatlarda mermi ve fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan S.Z. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. S.Y., A.Z., M.Z. ve A.Z. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konulmuştur" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar Politika Güvenlik 3-sayfa Bağlar Hukuk

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis yaka paça gözaltına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });