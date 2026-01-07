Haberler

JASAT'tan kablo hırsızlarına yönelik operasyon: 6 tutuklama

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilde düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yapan 14 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde 7 farklı adresten kablo çalan 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Son dönemlerde farklı illerde kamuya ait altyapıyı ve vatandaşlara ait iş yerlerini hedef alan kablo hırsızlarına yönelik çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. 5 ilde 7 farklı adreste meydana gelen kablo hırsızlığı olayları ile bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan H.D., E.S., R.Ç., V.D.,Y.D. ve M.G., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DİYARBAKIR

