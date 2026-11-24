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Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 101 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçların önlenmesi ve haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda JASAT koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kasten öldürme, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu toplam 101 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 14'ünün 10 ila 20 yıl, 14'ünün 5 ila 10 yıl, 47'sinin 2 ila 5 yıl ve 26'sının ise 2 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan 101 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı