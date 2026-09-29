Haberler

Diyarbakır'da JASAT operasyonunda aranan 67 kişi yakalanıp adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ve JASAT ekiplerinin operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 kişi yakalandı. Aralarında kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan arananların da bulunduğu kişiler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı suçların önlenmesi ve Adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 5, 5-10 yıl arası 7, 2-5 yıl arası 35, 2 yıl altı 20 olmak üzere toplamda 67 kişi yakalandı. Yakalanan 67 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pancar tarlasında feci kaza! Makinenin altında kalan işçi öldü

Pancar hasadı faciaya dönüştü! Makinenin altında kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ operasyonunda 30 gözaltı! Gizli tanıktan alınan materyaller ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Hakan Sabancı aşk iddialarını tek cümleyle bitirdi
Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda

''Utanç duyuyoruz'' deyip 4-1'lik skorun sorumlularını ilan etti
Ordu'da amatör balıkçının kayığı kıyıya vurdu, cesedi denizde bulundu

Kayığı kıyıda, cesedi komşu ilçe açıklarında bulundu
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor