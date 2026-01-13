Haberler

Diyarbakır'da farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi yakalandı

Diyarbakır'da farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi yakalandı
Güncelleme:
Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonlarda, farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır'da farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi, JASAT tarafından yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 140 kişinin yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Haberler.com
500

