Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmaların sonuç verdiği belirtildi. Açıklamada, "JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 17 yıl, 7 ay, 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L., 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10 yıl, 2 Ay, 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ.S. ve 'Kasten Öldürme' suçundan 7 adet suç kaydı bulunan ve 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren aranan B.A., isimli şahıslar Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR