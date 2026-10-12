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Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarmanın il ve ilçelerde yürüttüğü kaçakçılık operasyonlarında 22 olay meydana geldi, 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 18 bin 400 paket kaçak sigara başta olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonlarda; 22 olay meydana gelmiş, 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış,. Operasyonlar neticesinde; 18 bin 400 paket kaçak sigara, 182 paket ısıtılmış tütün mamulü, 145 adet puro, 139 adet içi doldurulmuş makaron, 42 adet elektronik sigara, 30 adet sahte kozmetik malzeme ve 21 adet elektronik eşya ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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