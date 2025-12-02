Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 66 Şüpheli ve Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin operasyonlarında 66 şüpheliye yasal işlem yapılırken, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Valilikten yapılan açıklamada, operasyonlarda 53 olay meydana geldiği kaydedilerek, "66 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, operasyonlar neticesinde; adet Ak-47 Piyade Tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet tabanca mühimmatı, 24 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 24 adet av tüfeği mühimmatı, 7 bin 877 paket kaçak sigara,10 bin 40 adet ısıtılmış tütün mamulü, 195 adet kaçak puro, 85 adet altın sikke, 45 adet elektronik eşya, 41 adet elektronik sigara, 9 adet cep telefonu, ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR