Diyarbakır'da iş yeri saldırısı şüphelisi tutuklandı

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurşunlama olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, saldırının şüphelisi M.S.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı