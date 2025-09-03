Haberler

Diyarbakır'da İntihar Girişimi: Aile ve Polis İkna Etti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, inşaatın 6. katına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucunda ailesi ve polis, şahsı atlamaktan vazgeçirdi. İkna edilen kişi güvenli bir şekilde aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir kişi, inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı atlamaktan ailesi ve polis ekipleri vazgeçirdi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata meydana geldi. 6 katlı inşaatın son katına çıkan Mehmet D. intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda ailesi ve polisler Demir'i ikna edip intihar etmekten vazgeçirdi. Demir daha sonra güvenlik güçleri tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirilip 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Demir, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
