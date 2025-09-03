Diyarbakır'da İntihar Girişimi: Aile ve Polis İkna Etti

Diyarbakır'da bir kişi, inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı atlamaktan ailesi ve polis ekipleri vazgeçirdi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata meydana geldi. 6 katlı inşaatın son katına çıkan Mehmet D. intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda ailesi ve polisler Demir'i ikna edip intihar etmekten vazgeçirdi. Demir daha sonra güvenlik güçleri tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirilip 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Demir, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - DİYARBAKIR