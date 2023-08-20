Husumetli aileler arasındaki barış yemeğinde kan aktı! 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli akrabaların bir araya geldiği barış yemeğinde kan aktı. Sopalı ve silahlı kavgada, 22 kişi yaralanırken 18 yaşındaki 1 genç de hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 23 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

BARIŞ YEMEĞİNDE KAN AKTI

Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ ARDA'DAN ACI HABER

Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki Arda D. hayatını kaybetti. Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı.