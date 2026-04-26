Diyarbakır'da husumet besleyen şahsın evi kundakladığı iddiası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, daha önce kavga ettiği bir kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay geçtiğimiz gün Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Daha önce aralarında çıkan kavga nedeni ile husumet besleyen şahıs, iddiaya göre problem yaşadığı vatandaşın evini kundakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı