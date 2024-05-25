Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da horoz dövüştürerek bahis oynatılan 'Horoz Koruma Derneği'ne polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 46 kişiye toplamda 295 bin 470 TL para cezası uygulandı.

Diyarbakır'da, horoz dövüştürerek bahis oynatılan "Horoz Koruma Derneği"ne polis ekiplerinin düzenlediği 'Horoz Dövüşü' adlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 46 şahsa 295 bin 470 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. "Horoz Koruma Derneği" adı altında Hint Horozlarının dövüştürüldüğünü anlayan polis ekipleri, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.

Ekipler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başlatılan soruşturma çerçevesinde A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y, ve S.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Horoz Dövüşü Diyarbakır Operasyon Hayvan Hakları Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240 25-26 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? #128196 25-26 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title