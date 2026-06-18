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Havai fişekli kutlama faciaya neden oluyordu

Havai fişekli kutlama faciaya neden oluyordu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kutlama sırasında atılan havai fişek, bir okulun bahçesindeki otları tutuşturdu. Geceyi gündüze çeviren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişek bir okulun bahçesindeki otların tutuşmasına neden oldu. Geceyi adeta gündüze çeviren yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde yaşandı. Kutlama için bir araya gelen grubun attığı havai fişeklerden biri okulun bahçesine isabet etti. Havai fişekten çıkan kıvılcımlar, bahçedeki otların tutuşmasına neden oldu. Alevler bir anda büyüyüp geceyi gündüze çevirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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