Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 19 yaşındaki 5 aylık hamile Helin Eren, dini nikahlı eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Zanlı olaydan sonra kaçarken, yakalanıp tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 yaşındaki 5 aylık hamile kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile Helin Eren (19), Sur ilçesinde dün akşam dini nikahlı eşi S.Ş'nin (20) silahlı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından zanlı kaçarken, saldırıda ağır yaralanan genç kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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