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Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da hafif ticari aracın takla attığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 72 ADD 647 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'i ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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