Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Genç Kadın Ölümü İhmal İddiası

Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için özel hastaneye giden Damla'nın ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. 20 yaşındaki Damla'dan geriye söylediği şarkılar ve ameliyata hazırlanma anları kaldı.

İddiaya göre, 29 Ekim'de 20 yaşındaki Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmak için merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat için yatış işlemi yapılan Sakallı, serum takılmasının ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Sakallı, aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sakallı'nın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığı'nda defnedildi.

Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

Hastanede Damla'nın yanında kalan yengesi Berivan Sakallı, Damla'nın bir hafta uğraştığını, sürekli kan verdiğini söyledi. Sürekli olumsuz çıktığını belirten Sakallı, daha sonra anesteziyle görüştüğünü ve ameliyatı için onay verildiğini ileri sürdü.

Ameliyatı için gün verildiğini, annesiyle gittiklerini ifade eden Sakallı, "Hastaneye ayaklarıyla giriyor, kız eliyle işlemleri için imza atıyor. Astımı olduğu için kışın sürekli zorlanıyordu. Odaya girdik, hazırlanması için önlük verildi. Hazırlandığı gibi hemşireyi çağırdım. Ameliyat öncesi bir tedavisi varmış. Kelebek taktı ve iki serum bağladı. İki damla gittikten sonra hemen fenalaşmaya başladı, her şey saniyeler içinde gelişti. Hemşirenin odadan çıkmasıyla kızın fenalaşması aynı anda oldu" dedi.

"Hemşire, 'bir şey olmaz' dedi. Annesi sonradan, 'kızıma bir şey oluyor' gibisinden söyledi" diyen Sakallı, "Bize bağırdı çağırdı, halbuki kız o zaman ölmüştü. Müdahale ettiler, bayağı zaman geçti doktoru öyle geldi. Sonra makinaları getirdiler. Kızın ağzından köpük çıktı, göz bebeği gitti. Annesine, 'iyidir, kalbi durdu ama geri getirdik' dediler. Doktorlar, sabahtan iyidir, öğlenden iyidir, hep alıştırdılar. Halbuki kız ölmüş. Kızı götürüp kefenlemişler, her şey yapmışlar. Aile, kendi şüpheleriyle kızın öldüğünü anlamış. Sadece kan verdi, değerleri yüksekti onun düşmesini bekledi. Doktor onay verdikten sonra ameliyat günü ve saati verildi. Astım hastalığı vardı, onu belirttik zaten. Kronik hastalığını sordular, sadece astım var dedik. Başka bir şey yok dedik" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR