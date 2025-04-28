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Diyarbakır'da Fırın Bacasından Yoğun Duman Paniğe Neden Oldu

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir ekmek fırınının bacasından yükselen yoğun duman, çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Diyarbakır'da fırının bacasından çıkan yoğun duman paniğe neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir ekmek fırının bacasından çıkan yoğun dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kale Mahallesi Gazı Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınının bacasından çıkan yoğun duman, çarşıda paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, odun fırınında bacanın tıkandığı ve içeride biriken dumanın ani bir şekilde dışarı tahliye olduğu öğrenildi. Olayda her hangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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