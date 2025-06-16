Diyarbakır'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Diyarbakır'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da feci kaza kamerada... Otomobil taklalar attı: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tepe Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, M.Ç. ve Y.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Y.A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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