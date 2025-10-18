Diyarbakır'da Eşeğin Yularına Takılan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde eşeğin yularına takılıp sürüklenen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Aydınlı Mahallesi'nde 6 yaşındaki Yavuz Dündar, tarlada bağlı olan eşeğin yularına sarılmak istedi. Huylanan eşek, kaçmaya başladı. Dündar, yuların el ve ayaklarına dolanmasıyla yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesiyle ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan Dündar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. - DİYARBAKIR