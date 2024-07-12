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Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesi soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde erkek öğretmenin silahla öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde erkek öğretmenin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'nde öğretmen Zeynep A.'nın (39) evinde meslektaşı Osman Karaaslan'ın (41) tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından eve gelen polislere teslim olan Zeynep A.'nın dini nikahlı eşi Şeyhmus Y. de gözaltına alınmıştı. Daha sonra soruşturma kapsamında Şeyhmus Y.'nin kardeşi Yakup Y. ve yeğeni Mustafa Y. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

Kayapınar ilçesinde 9 Temmuz'da öğretmen Zeynep A.'nın (39) evinde bulunduğu sırada meslektaşı Osman K. (41) tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan Zeynep A. polise teslim olmuştu.

Gözaltına alınan Zeynep A. ile Osman Karaaslan'ın aynı okulda görev yaptıkları öğrenilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kayapınar Suç Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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