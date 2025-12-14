Drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu

Diyarbakır'da bir caddede üst üste drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahsın aracıyla üst üste drift attığı görüntüler yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracı aynı gün içerisinde tespit etti. Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D maddesi uyarınca 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanan Y.E.'nin sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. - DİYARBAKIR