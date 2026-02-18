Haberler

Diyarbakır'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şahsı tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda banka kartı ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli yakalandı, aramalarda, 22 banka ve kredi kartı, 13 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 17'si çipsiz 32 SIM kart, 4 hard disk, flaş bellek ve akıllı kart okuyucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

