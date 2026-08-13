Diyarbakır'daki Diş Kliniği Saldırısında 3 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan S.K., M.E. ve M.V.A. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir diş kliniğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
9 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen olayın ardından emniyet ekipleri, saldırının faillerinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen S.K., M.E. ve M.V.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.