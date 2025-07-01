Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen 29 yaşındaki Remzi Sarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, genç adamı nehirden çıkardı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri'nin On Gözlü Köprü mevkisinde dün gece suya düşen Remzi Sarı (29) için arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sarı, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce nehirden çıkartılan Sarı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Remzi Sarı, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.