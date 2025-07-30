Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Tedbir Alındı

Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Tedbir Alındı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar alan bir bina, çatlaklar oluşması nedeniyle güvenlik amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri, kolonlarda meydana gelen sesler üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar alan bina, çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı.

Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar aldı. Bina sakinleri, yapının kolonlarında çatlama seslerini duyması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinler, tedbir amaçlı dışarı çıkartılıp, binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Bina sakini Ümit Canlı, eşinin arayıp duvarlarda sıkıntı olduğunu ilettiğini söyledi. İş yerinden çıkıp eve geldiğini belirten Canlı, "Baktım duvarlar kirişten ayrılmış. Dış kısmını çıkıp baktım, kolonlar birbirinden ayrılmış. Yöneticiye haber verdim, aşağı geldi. O da AFAD'ı aradı, hemen geldiler. İki gün önce evde oturduğumuzda duvarlardan ses geldi. Hanımı alıp dışarı çıkalım mı dedim, 'lambalar titremiyor' dedi. Sabah duvarlara baktığımda çatlaklıklar oluşmaya başlamış. Bugün daha kötüsü oldu. Az hasarlıydı buraya taşındım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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