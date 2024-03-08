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Diyarbakır'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 3 Gözaltı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürüttüğü koordineli çalımalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce bugün 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon icra edildi.

Operasyonda DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.B., Ö.Ö. ve N.G isimli 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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