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Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılması olayıyla ilişkili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan kişi olmadı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan F.Y. (16), bir otomobilden inen 1'i silahlı 4 kişi tarafından zorla araca bindirildi. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen S.A.Y.'ye (16) şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinden kaçan S.A.Y. yaralanmazken, F.Y. otomobille götürüldükten bir süre sonra serbest bırakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K.'yi (23) gözaltına alındı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan, her iki tarafın olay öncesi trafikte tartıştığı ve mağdurların şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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