Diyarbakır'da çifte infaz! Mahkemeden çıkar çıkmaz ikisini de öldürdü

Diyarbakır'da 1 Nisan'da mahkeme çıkışı takip ettiği Sevda Meşe'yi (34) ve yanındaki Mehmet Sadıç'ı (50) tabanca ile ateş ederek öldüren Adem Meşe (35) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adem Meşe'nin, Sevda Meşe ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BAŞLARINA TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

1 Nisan'da öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212'inci Sokak'ta 2 katlı evin girişinde meydana gelen olayda Adem Meşe, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç'ı, takip etti. Adem Meşe, 212'nci sokakta bulunan eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Meşe ve Sadıç'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Meşe'nin yakalanması için çalışma başattı. Yapılan araştırmada Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ın yaklaşık 1 hafta önce 212'inci Sokak'taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi. Adem Meşe'nin kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi. Meşe, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Meşe'nin 1 Nisan'daki mahkemede Sevda Meşe'den anlaşmalı olarak boşandığı ve cinayetleri de 1 saat sonra işlediği ortaya çıktı. Adem Meşe'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.