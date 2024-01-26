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Diyarbakır'da camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Cuma Namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız, kameralara yakalandı. Olay, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki Sümer Camii'nde meydana geldi. Hırsızlık anları saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

Ayakkabı hırsızı Cuma Namazını kılan vatandaşın ayakkabısını çaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Cuma Namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız, kameralara yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki Sümer Camii'nde meydana geldi. Cuma Namazının kılındığı esnada sakinliği fırsat bilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, camiden içeri girip rafta bulunan bir çift ayakkabı çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, önce çaldığı ayakkabıyı eline aldı sonra kendi ayakkabısını giyip camiden uzaklaştı.

Hırsızlık anları saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir Akif Güvenlik Diyarbakır Hırsızlık 3.Sayfa Haberler

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