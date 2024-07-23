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Diyarbakır'da büyük narko-terör operasyonu

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 785 bin 300 kök kenevir bitkisi, 444 bin kök skunk bitkisi, 342 kilogram kubar esrar ve 37 kilogram toz esrar maddesi bulundu. Bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği Narko-Terör operasyonunda 785 bin 300 kök kenevir bitkisi, 444 bin kök skunk bitkisi, 342 kilogram kubar esrar ve 37 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Hedik, Karahasan ve Yolçatı mahallelerinde icrasına başlanılan Narko-Terör operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada operasyonlar kapsamında; 785 bin 300 kök kenevir bitkisi, 444 bin kök skunk bitkisi, 342 kilogram kubar esrar ve 37 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 229 bin 300 kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edildiği bildirildi.

Bahse konuya ilişkin yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Operasyon Jandarma Kenevir Lice Güvenlik Diyarbakır 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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