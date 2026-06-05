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Evi yaktı, canı zor kurtarıldı

Evi yaktı, canı zor kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, ikinci kez evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Şahıs alevlerin arasından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi ikinci kez evini ateşe verdi. Şahıs alevlerin arasından zor kurtarılırken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeride bulunan ve yangını çıkardığı öğrenilen ev sahibini bulunduğu yerden alıp sağlık görevlilerine teslim etti. İtfaiye ekipleri, daha sonra yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangını çıkardığı belirlenen şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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