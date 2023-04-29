Diyarbakır'da bir kadın eşarpla boğuldu, kuzeni bıçaklandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında eşi S.Ö'yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını akrabalarına bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında eşi S.Ö'yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını akrabalarına bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.'yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.'nin cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.