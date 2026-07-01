Tarlada alev alan biçerdöver yandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarlada çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan biçerdöver, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alevlere teslim olan biçerdöver, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Karabaş Mahallesi'nde tarlada çalışır vaziyetteki biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda biçerdöver kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı