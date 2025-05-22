Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Cesetleri Bulundu, Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi

Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Cesetleri Bulundu, Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'nin yanmış cesetleri bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun cesetlerinin yanmış halde bulunma olayına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

İlçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta sabah saatlerinde bir kamyonet ile birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) yanmış halde bulundu. Olay bölgesinde boş kovanlar bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 7'ye çıktı.

Öte yandan, cenazelerin otopsi işlemleri İstanbul'da devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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