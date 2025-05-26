Diyarbakır'da Baba ve Oğul Cinayeti 4 Günde Çözüldü

Diyarbakır'da Baba ve Oğul Cinayeti 4 Günde Çözüldü
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Diyarbakır'da Baba ve Oğul Cinayeti 4 Günde Çözüldü
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Diyarbakır'da, kolonyayla yakılarak öldürülen Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati'nin cinayetinin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 4 günde çalışarak failleri yakaladı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, cinayetin arka planı şaşkınlık yarattı.

Diyarbakır'da, kolonya ile yakılan Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati cinayetini Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) 4 günde çözdü.

19 Mayıs'ta sabah saatlerinde, Sur ilçesine bağlı Kuşburnu Mahallesi'nde, Ambar Çayı mevkisinde 49 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in cansız bedenleri yanmış kamyonetin içinde bulundu.

Diyarbakır Jandarma Suç Araştırma timleri, failleri yakalamak için özel ekip oluşturdu. Önce bölgedeki tüm kamera kayıtları toplandı. 735 saatlik görüntü 4 gün boyunca detaylı bir şekilde incelendi ve 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, olay sırasında telefonlarını uçak moduna aldığı belirlendi. Bu sayede baz istasyonu kayıtlarında o noktada oldukları tespit edilmeyecekti. Zanlıların cinayetin ardından dikkatleri başka yöne çekmek için bir petrol istasyonuna giderek özellikle görüntü verdikleri belirlendi.

Zanlılardan Ali Mert İldeniz'in öldürülen Remzi Sati'ye mesaj atarak "Olay yerine gel" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan, olayı başkasının üzerine atmak için öldürdüğü Remzi Sati'nin telefonundan başkalarına mesaj attığı da tespit edildi. İldeniz, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Maktul ile aralarında 200 bin TL alacak verecek meselesi olduğunu, olay yerine çağırdığı baba-oğlu kendine ait tabancayla öldürdüğünü söyledi. Zanlı, aracı kolonya ve benzin ile ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştığını anlattı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Mert İldeniz ile ona yardım ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklanmıştı. 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, cinayete ilişkin detayları sosyal medya hesabından "Diyarbakır'da kan donduran cinayeti JASAT çözdü!" başlığıyla paylaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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