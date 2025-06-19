Diyarbakır'da Baba, Psikolojik Sorunlarla İki Çocuğunu Bıçakla Yaraladı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir baba, evde uyuyan iki çocuğunu bıçakla yaraladıktan sonra kendine de zarar verdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, babanın durumu ağır.
Çocuklarını ve kendisini bıçakla yaraladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olan baba, kendisini ve iki çocuğunu bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4. Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba İ.A., evde uyuyan kızları E.A. ve Z.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan baba, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.