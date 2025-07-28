Diyarbakır'da aynasız yola fırlayan sürücü ile taksi çarpıştı

Diyarbakır'da ayna kontrolü yapmadan yola fırlayan sürücü aynı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Kazada taksi yan yattı.

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yol kenarında duran otomobilin ayna kontrollerini yapmadan yola çıktığı ve aynı yönden gelen ticari taksi ile çarpışması görünüyor.

Taksinin yan yattıktan sonra çevredekiler tarafından sürücünün çıkarılması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR