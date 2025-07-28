Diyarbakır'da aynasız yola fırlayan sürücü ile taksi çarpıştı

Diyarbakır'da aynasız yola fırlayan sürücü ile taksi çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, aynasını kontrol etmeden yola çıkan bir sürücü, karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Kazada taksi yan yattı, ancak ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'da ayna kontrolü yapmadan yola fırlayan sürücü aynı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Kazada taksi yan yattı.

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yol kenarında duran otomobilin ayna kontrollerini yapmadan yola çıktığı ve aynı yönden gelen ticari taksi ile çarpışması görünüyor.

Taksinin yan yattıktan sonra çevredekiler tarafından sürücünün çıkarılması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.