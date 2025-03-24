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Diyarbakır'da Asansör Kontrolü Sırasında Trajik Kaza: Görevli Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Asansör Kontrolü Sırasında Trajik Kaza: Görevli Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin asansör görevlisi Abdurrezzak Memiş, asansörü kontrol ettiği sırada boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Memiş'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diyarbakır'da bir sitenin görevlisi, asansörü kontrol ettiği sırada boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir sitenin görevlisi olan Abdurrezzak Memiş (37), asansörü kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan çıkartılan Memiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Memiş/sı vdıfndms, otopsi işlemlerinin ardındaı Eğil ilçesi kırsal Bahşiler Mahallesi'nde toprağa verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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