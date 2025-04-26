Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi Köşk mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Olay sonrası 3 şahıs ateşli silah ile yaralandı.

Olayda R.A., Ü.B. ve N.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, bin 292 adet mermi, 230 adet fişek ve 60 adet Kaleşnikof mermisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Kağıtlı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Işıklar Mahallesi Köşk mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan 2 aile arasında 25 Nisan 2025 Cuma günü silahlı kasten yaralama olayı meydana gelmiştir. Olay sonrası 3 şahıs ateşli silah ile yaralanmıştır. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı değerlendirilen R.A., Ü.B. ve N.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, bin 292 adet mermi, 230 adet fişek ve 60 adet Kaleşnikof mermisi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulmuş olup, olayla ilgili adli süreç titizlikle yürütülmektedir" denildi. - DİYARBAKIR