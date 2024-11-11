Diyarbakır'da Aranan İki Kişi Tutuklandı

Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda aranan 2 kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmaların sonuç verdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 'Kasten öldürme' suçundan 01 Kasım 2016 tarihinden itibaren aranan H.K., ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 06 Kasım 2009 tarihinden itibaren aranan N.Ş., isimli şahıslar Lice ve Hazro ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan N.Ş. ve H.K. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR