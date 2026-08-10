Diyarbakır'da Anız Yangını: Dumanlar Yerleşim Yerlerini Etkiledi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle çevresindeki yerleşim alanlarını olumsuz etkiledi.

İlçenin Talaytepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yükselen duman, rüzgarın etkisiyle olay yerine yakın yerleşim alanları ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresini olumsuz etkiledi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, hastane çevresinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı