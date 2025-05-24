Diyarbakır'da Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü

Diyarbakır'da Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayda, saldırganlar gözaltına alındı ve çatışmada bir pompalı tüfek ile iki tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 akraba arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 akraba arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı 03.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. H.G. yanındaki H.A.Y. ve S.E. ile birlikte Diyarbakır'dan Ergani ilçesine gelerek, henüz tespit edilemeyen bir nedenle akrabasının evine silahla ateş etti. Evden de karşılık verilince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı. Yaralanan H.A.Y. kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda A.G., M.G., A.G., M.R.G., amca oğulları H.G., ve arkadaşı S.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda bir pompalı tüfek 2 tabanca ele geçirildi.

Saldırıya uğrayan evde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA TEKİNDAĞ - 3.Sayfa
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