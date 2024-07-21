Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde kararlılıkla mücadelelerine devam ediyor. Aileler, çocuklarını HDP'den istiyor ve teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor.

Ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, 5 yıldır burada mücadele verdiklerini, bu mücadele ile beraber 55 kişinin çocuğuna kavuştuğunu söyledi. Abla Bozdağ, "Dilerim darısı bizim başımıza, biz de o sevinci yaşarız. Vazgeçmiyoruz, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Hiç vazgeçmiyoruz, kararlıyız. Süleyman, beni görüp duyuyorsan sen de bir an önce gel teslim ol" dedi.

Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü de, "HDP'liler, 2014'ten beri dağa götürmüş. 11 senedir çocuğumdan haber alamadım. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete teslim olun, ceza yok. 55 ailenin çocuğu geldi, hepsi evine gitti" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title