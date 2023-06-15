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Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaşamını yitirdi. Tartışmanın buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 9 kişi hayatını kaybetti. Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada ölü sayısı 9'a yükselirken, yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerince kolluk kuvvetlerine ait helikopterin de desteğiyle arazideki yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

Valilikten yapılan açıklamada, iki aile arasında yaşanan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi. Olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."

Diyarbakır'da 9 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Buğday ekili araziyi ateşe vermişler

Haberler.com - 3. Sayfa

Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

burak:

ne gerek var sizin olmayan dünya malına bu kadar tapmaya yazık günah

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