Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgası barışla sonuçlandı

Firari 6 şüpheli, barış sağlandıktan sonra teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında taraflar arasında barış sağlandı. Firari olan 6 şüpheli ise barış yapıldıktan sonra teslim oldu.

15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği öncülüğünde taraflar arasında görüşmeler sonrası barışma kararı alındı. İlçede bir düğün salonunda düzenlenen barış merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra taraflar Taş, Azat, Karakoç, Özdemir aileleri ile Alyamaç ailesi Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Taraflarının barışmalarının ardından konuşan Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, bugün hoşgörünün, barışın, muhabbetin, insanlığın beşiği olan Bismil'e ve Diyarbakır'a yakışan bir günde olduklarını söyledi.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Zengince, "Hayır ve hasenat, geleceğin güzelliği sizlerin üzerine nasip olacak. Yoksa bir insanın değeri, bir insanın güzelliği hiçbir şeyle ölçülmez. Kainatta her ne varsa insan doğar. Bir insanın değeri ne bir kainatla, ne bir güneş ve ayla emsal olabilecek değil. Bugün yapılanlar o kadar değerlidir ki, sadece Bismil için değil, insanlık tarihi için önemli bir gün bugün. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Bu hayrın gerçekleşmesine vesile olan milletvekillerimiz, kanaat önderlerimiz, toplumumuzun ileri gelenlerine hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, "Bu barışta emeği geçen Alyamaç ailesini temsilen Hacı Behşet beye, Taş ailesini temsilen Hacı Salih beye, vekillerimize, kaymakam beye ve kanaat önderlerimizin barış heyetine çok teşekkür ediyoruz. Barış içinde kalın diyorum" ifadelerinde bulundu.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayda firari sanık kalmadı

Firari bulunan her iki aileden toplam 6 şüpheli de Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerine teslim oldu. Taş ailesinden M.A.T., N.T., M.T., B.T., R.T. ve Alyamaç ailesinden F.A., işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüldü.

Barışma törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Galip Enserioğlu, Hür Dava Partisi Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kanat önderleri ve tarafların ailesi katıldı.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.