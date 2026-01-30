Haberler

Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

