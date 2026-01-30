Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye erlerince söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR