Diyarbakır'da 65 Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile 15-21 Eylül tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan şahısların da bulunduğu 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezası bulunan 11, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezası bulunan 10, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezası bulunan 26, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 18 olmak üzere toplam 65 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR