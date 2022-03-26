Sahte altınları vitrine dizip ortadan kaybolan kuyumcu 6,5 milyon TL vurgun yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte altınları vitrine dizip ortadan kaybolan kuyumcu 6,5 milyon TL vurgun yaptı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Diyarbakır'da müşterilerinden 3 kilo altın, yüklü miktarda döviz ve TL toplayan kuyumcu, sahte altınları vitrine dizip ortadan kayboldu. Mağduriyet şikayetinde bulunan 14 kişinin ifadelerine göre vurgunun boyutunun 6,5 milyon TL olduğu belirlendi.

Sur ilçesinde kuyumculuk yapan H.T., iddiaya göre, 3 gün önce çevresinden ve müşterilerinden 3 kilo altın, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası topladı. İş yerinin vitrinine sahte altınları dizen kuyumcu, ortadan kayboldu. Kuyumcuya gelip kapalı olduğunu gören ve telefonla aradıkları H.T.'ye ulaşamayan alacaklılar, mağdur olduklarını ileri sürerek, durumu polise bildirdi.

Sahte altınları vitrine dizip ortadan kaybolan kuyumcu 6,5 milyon TL vurgun yaptı

6,5 MİLYON TL VURGUN YAPTI

Şimdiye kadar mağdur olduğunu iddia ederek, H.T. ile ilgili şikayette bulunan 14 kişinin alınan ifadelerinde yapılan vurgunun yaklaşık 6,5 milyon TL olduğu ve gelecek şikayetlere bağlı olarak bu rakamın artabileceği belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T.'nin şehir dışına kaçmış olabileceğini değerlendirdi. Polisin, H.T.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Sahte altınları vitrine dizip ortadan kaybolan kuyumcu 6,5 milyon TL vurgun yaptı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Kuyumcu, Döviz, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title